Финал Кубка России-2019/20 может пройти в Самаре

Вот нахера тогда вообще вкладывали миллиарды в Лужники????в нормальных странах все финалы и игры сборных проходят на национальных стадионах,,,,а так стоит красавец без игр одни концерты,,,,
Решающий матч следующего розыгрыша Кубка России может пройти в Самаре на главном городском стадионе. Такую информацию сообщил директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов.
«Что касается Самары, то мы хотим, чтобы финал следующего Кубка России прошeл у нас, отправили соответствующее письмо», – рассказал функционер.
- В нынешнем году финал Кубка России состоится в мае в «Лужниках» (Москва).
- Действующий обладатель трофея – «Тосно» (клуб не существует).
- Больше всего Кубков России брали ЦСКА и «Локомотив» – по семь.