Финал Кубка России-2019/20 может пройти в Самаре

Решающий матч следующего розыгрыша Кубка России может пройти в Самаре на главном городском стадионе. Такую информацию сообщил директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов.

«Что касается Самары, то мы хотим, чтобы финал следующего Кубка России прошeл у нас, отправили соответствующее письмо», – рассказал функционер.