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    Финал Кубка России-2019/20 может пройти в Самаре

    Решающий матч следующего розыгрыша Кубка России может пройти в Самаре на главном городском стадионе. Такую информацию сообщил директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов.

    «Что касается Самары, то мы хотим, чтобы финал следующего Кубка России прошeл у нас, отправили соответствующее письмо», – рассказал функционер.

    • В нынешнем году финал Кубка России состоится в мае в «Лужниках» (Москва).
    • Действующий обладатель трофея – «Тосно» (клуб не существует).
    • Больше всего Кубков России брали ЦСКА и «Локомотив» – по семь.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8511

      slavutiq70 34 минуты назад

      Вот нахера тогда вообще вкладывали миллиарды в Лужники????в нормальных странах все финалы и игры сборных проходят на национальных стадионах,,,,а так стоит красавец без игр одни концерты,,,,

      0
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      Рейтинг: +1305

      giluxa1963 37 минут назад

      зря что ли строили стадион да и москва уже наелась финалами

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