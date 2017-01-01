«Реал» показал на видео, как будет выглядеть обновленный «Сантьяго Бернабеу»

Что то инопланетное,,,как из фантастики,,,,а цена 500 евро это даже меньше чем цена стадиона в Питере там цена составила 750 миллионов евро вот и почувствуйте разницу,,,,,
«Реал» в твиттере опубликовал видео, на котором показал, как изменится стадион «Сантьяго Бернабеу» после обновления.
Предварительный план реконструкции руководство мадридцев одобрило в 2017 году. Работы предположительно начнутся в этом году. Их стоимость составит более 500 миллионов евро. В результате обновления арена получит раздвижную крышу.
«Сантьяго Бернабеу» был простроен в 1947 году. За все время существования стадион был реконструирован трижды – в 1954-м, 1982-м и в 1992 годах.
¡Así será el nuevo estadio Santiago Bernabéu! #HalaMadrid pic.twitter.com/80Mvkm0aDO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 2 апреля 2019 г.