Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    «Реал» показал на видео, как будет выглядеть обновленный «Сантьяго Бернабеу»

    «Реал» в твиттере опубликовал видео, на котором показал, как изменится стадион «Сантьяго Бернабеу» после обновления.

    Предварительный план реконструкции руководство мадридцев одобрило в 2017 году. Работы предположительно начнутся в этом году. Их стоимость составит более 500 миллионов евро. В результате обновления арена получит раздвижную крышу.

    «Сантьяго Бернабеу» был простроен в 1947 году. За все время существования стадион был реконструирован трижды – в 1954-м, 1982-м и в 1992 годах.

    Источник: Твиттер «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:22
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8511

      slavutiq70 26 минут назад

      Что то инопланетное,,,как из фантастики,,,,а цена 500 евро это даже меньше чем цена стадиона в Питере там цена составила 750 миллионов евро вот и почувствуйте разницу,,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Алеха32 1 час назад

      Видео красота)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11991

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не умеют испанцы осваивать средства, в Питер надо съездить поучиться.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru