«Реал» показал на видео, как будет выглядеть обновленный «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» в твиттере опубликовал видео, на котором показал, как изменится стадион «Сантьяго Бернабеу» после обновления.

Предварительный план реконструкции руководство мадридцев одобрило в 2017 году. Работы предположительно начнутся в этом году. Их стоимость составит более 500 миллионов евро. В результате обновления арена получит раздвижную крышу.

«Сантьяго Бернабеу» был простроен в 1947 году. За все время существования стадион был реконструирован трижды – в 1954-м, 1982-м и в 1992 годах.