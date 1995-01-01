Егоров: «Пенальти в матче «Динамо» – «Локомотив» был, это глупый фол»

Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал судейство в матче «Динамо» – «Локомотив» (0:1, 21-й тур РПЛ).

«Вв моменте, когда мяч попал в руку Маркову, Еськов правильно не назначил пенальти. Потому что мяч в руку отрикошетил от груди. Естественно, это не пенальти.

Что касается пенальти на Игнатьеве, то мне на самом деле хотелось бы, чтобы этот момент был более «толстым». Когда нападающий с мячом находится впереди защитника, то там достаточно лeгкого касания, чтобы сбить игрока.

Этот пенальти легковесный, но ни у кого не было вопросов по его назначению. Игроки «Динамо» не спорили, это был глупый фол, по неосторожности. Но Еськов всe сделал верно», — сказал Егоров.