Егоров: «Пенальти в матче «Динамо» – «Локомотив» был, это глупый фол»

"Толстый" это как??? С нанесением травмы????
Нарушение - было, контакт - был, чего еще "утолщать"???????????
Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал судейство в матче «Динамо» – «Локомотив» (0:1, 21-й тур РПЛ).
«Вв моменте, когда мяч попал в руку Маркову, Еськов правильно не назначил пенальти. Потому что мяч в руку отрикошетил от груди. Естественно, это не пенальти.
Что касается пенальти на Игнатьеве, то мне на самом деле хотелось бы, чтобы этот момент был более «толстым». Когда нападающий с мячом находится впереди защитника, то там достаточно лeгкого касания, чтобы сбить игрока.
Этот пенальти легковесный, но ни у кого не было вопросов по его назначению. Игроки «Динамо» не спорили, это был глупый фол, по неосторожности. Но Еськов всe сделал верно», — сказал Егоров.
- «Локомотив» занимает 2 место, имея равное количество очков с «Краснодаром» – 38.
- Отставание команды Юрия Семина от лидера чемпионской гонки «Зенита» – 6 очков.
- «Динамо» с 23 баллами находится на 12 позиции в турнирной таблице.