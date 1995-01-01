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    Егоров: «Пенальти в матче «Динамо» – «Локомотив» был, это глупый фол»

    Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал судейство в матче «Динамо»«Локомотив» (0:1, 21-й тур РПЛ).

    «Вв моменте, когда мяч попал в руку Маркову, Еськов правильно не назначил пенальти. Потому что мяч в руку отрикошетил от груди. Естественно, это не пенальти.

    Что касается пенальти на Игнатьеве, то мне на самом деле хотелось бы, чтобы этот момент был более «толстым». Когда нападающий с мячом находится впереди защитника, то там достаточно лeгкого касания, чтобы сбить игрока.

    Этот пенальти легковесный, но ни у кого не было вопросов по его назначению. Игроки «Динамо» не спорили, это был глупый фол, по неосторожности. Но Еськов всe сделал верно», — сказал Егоров.

    • «Локомотив» занимает 2 место, имея равное количество очков с «Краснодаром» – 38.
    • Отставание команды Юрия Семина от лидера чемпионской гонки «Зенита» – 6 очков.
    • «Динамо» с 23 баллами находится на 12 позиции в турнирной таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6109

      parevg 54 минуты назад

      "Толстый" это как??? С нанесением травмы????
      Нарушение - было, контакт - был, чего еще "утолщать"???????????

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