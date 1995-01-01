«Динамо» начало работу по замене газона на новом стадионе

На «ВТБ Арене» стартовали работы по замене газона.

С 2008-го по 2018 год стадион «Динамо» находился на реконструкции. Изначально его планировалось открыть 10 марта матчем 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Тем не менее, из-за неудовлетворительного качества поля совместная комиссия РПЛ и РФС запретили проводить на нем игры, признав газон травмоопасным.

В итоге домашние встречи со «Спартаком» и «Локомотивом» «Динамо» провело на «Арене-Химки».

Точны сроки замены газона неизвестны, но ранее сообщалось, что она может быть полностью завершена к маю.