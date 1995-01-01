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    «Динамо» начало работу по замене газона на новом стадионе

    На «ВТБ Арене» стартовали работы по замене газона.

    С 2008-го по 2018 год стадион «Динамо» находился на реконструкции. Изначально его планировалось открыть 10 марта матчем 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    Тем не менее, из-за неудовлетворительного качества поля совместная комиссия РПЛ и РФС запретили проводить на нем игры, признав газон травмоопасным.

    В итоге домашние встречи со «Спартаком» и «Локомотивом» «Динамо» провело на «Арене-Химки».

    Точны сроки замены газона неизвестны, но ранее сообщалось, что она может быть полностью завершена к маю.

    Источник: Твиттер-аккаунт Difference

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6219

      alex1951 1 минуту назад

      1 апреля .День Дурака.Кто вам поверит?

      0
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      Рейтинг: +121

      111Hunter111 3 минуты назад

      Может лучше сначала изменения в команде?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3784

      серега кашин 16 минут назад

      ну да а месяц вы чем занимались

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