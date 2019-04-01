Адвокат: «Глушаков категорически не согласен с решением​ суда по сумме алиментов. Идет ожесточенная борьба»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, сообщил, что футболист абсолютно не согласен суммой алиментов, установленной судом в рамках бракоразводного процесса.

«Завтра, 2 апреля, будет рассмотрена апелляционная жалоба Глушакова на решение суда по алиментам. Он категорически не согласен и хочет, чтобы решение по сумме алиментов было отменено. Неизвестно, на чью сторону встанет суд. Идет ожесточенная борьба.

СМИ каждый день перед заседаниями обвиняют меня в том, что я плачу фанатам. Только что скинули переписку людей, которые меня в чем-то обвиняют. Решение, которое было вынесено, абсолютно законно. Законных оснований для его отмены нет. Но что будет, узнаем завтра», – сказал Жорин.