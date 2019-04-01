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    Адвокат: «Глушаков категорически не согласен с решением​ суда по сумме алиментов. Идет ожесточенная борьба»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, сообщил, что футболист абсолютно не согласен суммой алиментов, установленной судом в рамках бракоразводного процесса.

    «Завтра, 2 апреля, будет рассмотрена апелляционная жалоба Глушакова на решение суда по алиментам. Он категорически не согласен и хочет, чтобы решение по сумме алиментов было отменено. Неизвестно, на чью сторону встанет суд. Идет ожесточенная борьба.

    СМИ каждый день перед заседаниями обвиняют меня в том, что я плачу фанатам. Только что скинули переписку людей, которые меня в чем-то обвиняют. Решение, которое было вынесено, абсолютно законно. Законных оснований для его отмены нет. Но что будет, узнаем завтра», – сказал Жорин.

    • В феврале суд обязал Глушакова выплачивать алименты в размере третьей части всех своих доходов плюс дополнительно 100 тысяч рублей каждый месяц на бывшую жену вплоть до достижения трехлетнего возраста младшей дочерью (до 14 декабря 2019 года включительно).
    • Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей – семилетнюю Валерию и двухлетнюю Александру.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18824

      gol_kak_sokol 6 минут назад

      Бомбардир, я хотел бы тебя минуснуть.

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      Рейтинг: +213

      DENZILLO-Спартак > gol_kak_sokol 1 минуту назад

      За что? Пускай освещают и личную жизнь футболистов, т.к. это влияет на их игру. Для общей информации пускай будет. А кому не хочется читать околофутбольные темы- не переходите тогда на соответствующие статьи- в чём проблема?!

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