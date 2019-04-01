Адвокат: «Глушаков категорически не согласен с решением​ суда по сумме алиментов. Идет ожесточенная борьба»

Бомбардир, я хотел бы тебя минуснуть.
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, сообщил, что футболист абсолютно не согласен суммой алиментов, установленной судом в рамках бракоразводного процесса.
«Завтра, 2 апреля, будет рассмотрена апелляционная жалоба Глушакова на решение суда по алиментам. Он категорически не согласен и хочет, чтобы решение по сумме алиментов было отменено. Неизвестно, на чью сторону встанет суд. Идет ожесточенная борьба.
СМИ каждый день перед заседаниями обвиняют меня в том, что я плачу фанатам. Только что скинули переписку людей, которые меня в чем-то обвиняют. Решение, которое было вынесено, абсолютно законно. Законных оснований для его отмены нет. Но что будет, узнаем завтра», – сказал Жорин.
- В феврале суд обязал Глушакова выплачивать алименты в размере третьей части всех своих доходов плюс дополнительно 100 тысяч рублей каждый месяц на бывшую жену вплоть до достижения трехлетнего возраста младшей дочерью (до 14 декабря 2019 года включительно).
- Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей – семилетнюю Валерию и двухлетнюю Александру.