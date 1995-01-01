Сульшер: «Выход в Лигу чемпионов на следующий сезон будет для «МЮ» фантастикой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что попадание команды в Лигу чемпионов на следующий сезон будет фантастикой для манкунианцев.

«Будет ли попадание в Лигу чемпионов иметь решающее значение для летней трансферной кампании? Я отвечал на этот вопрос довольно много раз. «Манчестер Юнайтед» и наша история, традиции, потенциал всегда будут интересны футболистам, но чем лучше вы выступаете, тем больше игроков хотят перейти в ваш клуб.

Выход в Лигу чемпионов на следующий сезон был бы фантастикой. Когда я пришел в команды три месяца назад, «МЮ» отставал от зоны ЛЧ на 11 очков. Теперь мы находимся в нынешнем положении. Мы просто должны провести следующие семь игр с тем же отношением. Давайте посмотрим, к чему это нас приведет.

Теперь, когда мы достигли этой позиции, давайте просто продолжать, не менять свой подход к атакующей игре. Иногда вы получаете больше всего, иногда вам нужно хорошо защищаться», – сказал Сульшер.