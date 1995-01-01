Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Сульшер: «Выход в Лигу чемпионов на следующий сезон будет для «МЮ» фантастикой»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что попадание команды в Лигу чемпионов на следующий сезон будет фантастикой для манкунианцев.

    «Будет ли попадание в Лигу чемпионов иметь решающее значение для летней трансферной кампании? Я отвечал на этот вопрос довольно много раз. «Манчестер Юнайтед» и наша история, традиции, потенциал всегда будут интересны футболистам, но чем лучше вы выступаете, тем больше игроков хотят перейти в ваш клуб.

    Выход в Лигу чемпионов на следующий сезон был бы фантастикой. Когда я пришел в команды три месяца назад, «МЮ» отставал от зоны ЛЧ на 11 очков. Теперь мы находимся в нынешнем положении. Мы просто должны провести следующие семь игр с тем же отношением. Давайте посмотрим, к чему это нас приведет.

    Теперь, когда мы достигли этой позиции, давайте просто продолжать, не менять свой подход к атакующей игре. Иногда вы получаете больше всего, иногда вам нужно хорошо защищаться», – сказал Сульшер.

    • После 32-х туров «Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, опережая «Арсенал» и «Челси» на одно очко (в активе у «канониров» на одну игру меньше).
    • В оставшихся турах «МЮ», кроме прочего, предстоит сыграть с «Челси» и «Манчестер Сити».

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru