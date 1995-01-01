«Великое противостояние, главное дерби страны». «Спартак» опубликовал превью к игре с ЦСКА

«Спартак» выпустил ролик, посвященный предстоящему матчу 22-го тура РПЛ с ЦСКА.

В видео собраны моменты встреч команд в различные времена и использованы фразы «Великое противостояние» и «Главное дерби страны».

Игра «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от идущих четвертыми армейцев на одно очко.

«Спартак» выиграл у ЦСКА два последних матча на своем поле с общим счетом 6:1.

Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью – 1:1.