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    Папа Римский: «Нельзя говорить, что Месси – бог»

    Папа Римский Франциск призвал не сравнивать аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси с богом.

    «Люди говорят, что Месси – бог. В теории, это кощунство. Нельзя так говорить или верить в подобное. Я вот, например, не верю. Они могут сравнивать его с богом в значении восхищения, но не надо ему поклоняться. Это всего лишь фигура речи. «На футбольном поле он бог», – это всего лишь способ людей выразить восхищение. Месси очень хорош, но он не бог», – цитирует понтифика Marca.

    • В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл 38 матчей в составе «Барселоны», забил 41 гол и сделал 21 результативную передачу.
    • В течение карьеры аргентинец выиграл 35 трофеев, а также пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

    Источник: Marca

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