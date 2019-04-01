Папа Римский: «Нельзя говорить, что Месси – бог»

Папа Римский Франциск призвал не сравнивать аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси с богом.

«Люди говорят, что Месси – бог. В теории, это кощунство. Нельзя так говорить или верить в подобное. Я вот, например, не верю. Они могут сравнивать его с богом в значении восхищения, но не надо ему поклоняться. Это всего лишь фигура речи. «На футбольном поле он бог», – это всего лишь способ людей выразить восхищение. Месси очень хорош, но он не бог», – цитирует понтифика Marca.