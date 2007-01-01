Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Клопп: «Надеюсь, с ван Дейком ничего серьезного»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму защитника своей команды Вирджила ван Дейка.

    «Нужно подождать. Думаю, это случилось во время контратаки, когда он столкнулся с Сиссоко. Не знаю, вывих это или ушиб. Он уходил на интервью с большим пакетом льда. Надеюсь, ничего серьезного. Но пока точно неизвестно», – сказал Клопп.

    • 27-летний ван Дейк, несмотря на повреждение, доиграл матч до конца.
    • В текущем сезоне в активе голландца четыре гола и три результативные передачи в 39 играх.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru