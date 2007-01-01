Клопп: «Надеюсь, с ван Дейком ничего серьезного»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму защитника своей команды Вирджила ван Дейка.

«Нужно подождать. Думаю, это случилось во время контратаки, когда он столкнулся с Сиссоко. Не знаю, вывих это или ушиб. Он уходил на интервью с большим пакетом льда. Надеюсь, ничего серьезного. Но пока точно неизвестно», – сказал Клопп.