Сарри: «Игуаину трудно адаптироваться в АПЛ»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался об адаптации в Англии нападающего своей команды Гонсало Игуаина.

«Игуаину трудно адаптироваться в АПЛ. Он признался, что ему сложно, поскольку здесь больше физической борьбы с защитниками. Кроме того, судейство в Англии очень сильно отличается от итальянского, поэтому он окунулся в другой футбол, а для нападающего или вратаря это очень сложно. Думаю, ему нужно больше времени, но проблема в том, что у нас нет времени. Нам нужно, чтобы он вышел на пик формы в заключительные два месяца сезона», – сказал Сарри.