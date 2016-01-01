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    Сарри: «Игуаину трудно адаптироваться в АПЛ»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался об адаптации в Англии нападающего своей команды Гонсало Игуаина.

    «Игуаину трудно адаптироваться в АПЛ. Он признался, что ему сложно, поскольку здесь больше физической борьбы с защитниками. Кроме того, судейство в Англии очень сильно отличается от итальянского, поэтому он окунулся в другой футбол, а для нападающего или вратаря это очень сложно. Думаю, ему нужно больше времени, но проблема в том, что у нас нет времени. Нам нужно, чтобы он вышел на пик формы в заключительные два месяца сезона», – сказал Сарри.

    • «Челси» арендовал Игуаина 23 января за девять миллионов евро.
    • 31-летний аргентинец забил три гола в 11 матчах.
    • Права на футболиста принадлежат «Ювентусу».

    Источник: Daily Mail

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