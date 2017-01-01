Шапи – о первом дубле в карьере: «Нужно двигаться дальше и делать хет-трик»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подвел итог победе над «Анжи» (5:0) в чемпионате России.

20-летний игрок оформил первый дубль в профессиональной карьере.

– Готовились к «Анжи» как и ко всем соперникам. Мы не недооценивали соперника, вышли с максимальным настроем и показали хорошую игру.

– Обсуждали ли в раздевалке, что теперь в вашей команде 3 лучших бомбардира – Классон, Ари и вы?

– Нет, я за этим не слежу. Мое дело – выходить и играть.

– А за тем, что это ваш первый дубль за основу?

– Да, приятно, что это первый дубль за основу. Но надо двигаться дальше. Надо делать первый хет-трик за основу.

– Не было ли у вас адаптации после сборной к клубу?

– Нет. Хотя это были другие сборы, задачи, другая игра, но все же я знаю момент, когда нужно переключиться со сборной на клуб.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые приходят на игры и поддерживают нас. Нам приятно, мы играем для них.

– Судя по счету, матч стал легкой прогулкой для вашей команды. Что думаете?

– Я бы не сказал. Все равно тяжело взламывать команды, которые отсиживаются в обороне. В этом матче получилось по-другому, но я не сказал бы, что это было легко.

Серия без побед? Эта победа даст новый импульс нашим играм. Серию мы не замечали. Я думаю, ничья с «Байером» может считаться победой. Мы ни в одном матче не вышли с опущенными головами и провели их достойно.