Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Шапи – о первом дубле в карьере: «Нужно двигаться дальше и делать хет-трик»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подвел итог победе над «Анжи» (5:0) в чемпионате России.

    20-летний игрок оформил первый дубль в профессиональной карьере.

    – Готовились к «Анжи» как и ко всем соперникам. Мы не недооценивали соперника, вышли с максимальным настроем и показали хорошую игру.

    – Обсуждали ли в раздевалке, что теперь в вашей команде 3 лучших бомбардира – Классон, Ари и вы?

    – Нет, я за этим не слежу. Мое дело – выходить и играть.

    – А за тем, что это ваш первый дубль за основу?

    – Да, приятно, что это первый дубль за основу. Но надо двигаться дальше. Надо делать первый хет-трик за основу.

    – Не было ли у вас адаптации после сборной к клубу?

    – Нет. Хотя это были другие сборы, задачи, другая игра, но все же я знаю момент, когда нужно переключиться со сборной на клуб.

    – Как вам атмосфера на стадионе?

    – Я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые приходят на игры и поддерживают нас. Нам приятно, мы играем для них.

    – Судя по счету, матч стал легкой прогулкой для вашей команды. Что думаете?

    – Я бы не сказал. Все равно тяжело взламывать команды, которые отсиживаются в обороне. В этом матче получилось по-другому, но я не сказал бы, что это было легко.

    Серия без побед? Эта победа даст новый импульс нашим играм. Серию мы не замечали. Я думаю, ничья с «Байером» может считаться победой. Мы ни в одном матче не вышли с опущенными головами и провели их достойно.

    • Воспитанник «быков» подписал взрослый контракт в июле 2017 года.
    • В текущем сезоне забил 13 голов и отдал 6 ассистов в 38 играх всех турниров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      TourDefrance 4 минуты назад

      Этот парень делал пожестче чем дубль)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru