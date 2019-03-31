В первенстве Китая видеоассистенты судьи определяли офсайд листом бумаги

В матче первой лиги первенства Китая между «Шанхай Шеньсинь» и «Хэйдуцзянь Лава» (2:1) видеоассистенты определяли наличие офсайда не на глаз. Арбитры использовали в качестве линейки лист бумаги.

В итоге было решено, что взятие ворот состоялось правомерно. Видео эпизода в Шанхае обсуждают по всему миру.