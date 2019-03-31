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    В первенстве Китая видеоассистенты судьи определяли офсайд листом бумаги

    В матче первой лиги первенства Китая между «Шанхай Шеньсинь» и «Хэйдуцзянь Лава» (2:1) видеоассистенты определяли наличие офсайда не на глаз. Арбитры использовали в качестве линейки лист бумаги.

    В итоге было решено, что взятие ворот состоялось правомерно. Видео эпизода в Шанхае обсуждают по всему миру.

    • Система VAR официально включена в Правила игры в 2018 году.
    • Видеоассистенты на международном турнире впервые появились в России – на Кубке конфедераций-2017.
    • В следующем сезоне VAR появится в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.03.2019 09:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY 31 марта 2019, 15:42

      Достижения цифры. Мечта нашего премьера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 марта 2019, 14:59

      Насмешили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 31 марта 2019, 12:56

      Да пусть хоть "коряги" свои к экрану прикладывают - главное результат.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      iordan137 31 марта 2019, 11:22

      невелиром надо,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 31 марта 2019, 11:12

      Отправить наших судей на стажировку в Китай, а ихних технологов к нам обучать наших судей.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 31 марта 2019, 11:08

      ....передовые китайские нано технологии

      6
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 31 марта 2019, 11:00

      А в чем проблема то? Решение приняли правильное, хоть и лист бумаги использовали... могли линейкой или ниткой... главное это верный результат

      3
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 31 марта 2019, 10:56

      Не понятно как в век технологий все ещё не сделали чтоб тонкой полоской это показывал комп

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 31 марта 2019, 10:51

      Если правильно измерил какая разница чем)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 марта 2019, 10:27

      Китайцам на глаз доверять нельзя. У них прищур глаза совсем другой.)))

      13
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