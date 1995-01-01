«10 лет ожиданий». Фанаты «Динамо» провели акцию в адрес руководства клуба

Болельщики «Динамо» провели акцию на матче 21 тура РПЛ против «Локомотива». Фанаты вывесили баннер «10 минут тишины. 10 лет ожиданий».

Первые десять минут встречи фанаты провели молча. Этим шагом они выражают недовольство по поводу ситуации с новым стадионом «Динамо». Открытие арены должно было состояться в марте.