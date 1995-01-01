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    «10 лет ожиданий». Фанаты «Динамо» провели акцию в адрес руководства клуба

    Болельщики «Динамо» провели акцию на матче 21 тура РПЛ против «Локомотива». Фанаты вывесили баннер «10 минут тишины. 10 лет ожиданий».

    Первые десять минут встречи фанаты провели молча. Этим шагом они выражают недовольство по поводу ситуации с новым стадионом «Динамо». Открытие арены должно было состояться в марте.

    • На стадионе «Динамо» в Петровском парке нельзя играть из-за состояния газона.
    • На реконструкцию московскую арену закрыли в 2008 году.
    • В течение десяти лет «Динамо» играет в Химках.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3251

      Lester84 1 час назад

      У них чемпионства в премьер-лиге 43 года не было, а они за стадион переживают. Им бы в этом сезоне из РПЛ не вылететь

      -1
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      Рейтинг: +436

      o33uk > Lester84 11 минут назад

      Какой язвительный и главное оригинальный коммент.
      Молодец.

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