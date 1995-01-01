Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Крыховяк, братья Миранчуки и Смолов в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Динамо»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

    «Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Шунич, Козлов, Тетте, Юсупов, Грулев, Жоаозиньо, Марков, Луценко.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Смолов.

    • Матч «Динамо» – «Локомотив» начнется в 14:00 по московскому времени.
    • Перед очной встречей бело-голубые занимают 13-е место в турнирной таблице первенства, а «железнодорожники» – третье.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры на «Арене-Химки».

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:16
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12524

      shinnik 13 минут назад

      Паравоз идёт свиньёй...Аж,страшно.
      думаю,Динамо выиграет...
      тут дело куража..и кипеша.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      mdu86 57 минут назад

      Джефф из-за своих перелетов даже в запас не попал

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru