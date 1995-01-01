Крыховяк, братья Миранчуки и Смолов в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Динамо»

Паравоз идёт свиньёй...Аж,страшно.
думаю,Динамо выиграет...
тут дело куража..и кипеша.
Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».
«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Шунич, Козлов, Тетте, Юсупов, Грулев, Жоаозиньо, Марков, Луценко.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Смолов.
- Матч «Динамо» – «Локомотив» начнется в 14:00 по московскому времени.
- Перед очной встречей бело-голубые занимают 13-е место в турнирной таблице первенства, а «железнодорожники» – третье.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры на «Арене-Химки».