Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Рэшфорд согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Зарплата футболиста увеличится в два раза

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, стороны согласовали условия договора, который будет рассчитан на пять лет.

    По новому соглашению зарплата 21-летнего футболиста вырастет в два раза – до 150 тысяч фунтов в неделю (около 9 миллионов евро в год).

    • Рэшфорд является воспитанником «МЮ», за основную команду выступает с 2016 года.
    • В текущем сезоне форвард сыграл 38 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.
    • Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2020 года.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2344

      dinar7777dinar 1 час назад

      заслуженно ! будущее всего мю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      Den Bull 1 час назад

      Прилично, Рэшфорд при Сольскъяре начинает расцветать, ценник будет только расти.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru