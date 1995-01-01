Рэшфорд согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Зарплата футболиста увеличится в два раза

заслуженно ! будущее всего мю.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, стороны согласовали условия договора, который будет рассчитан на пять лет.
По новому соглашению зарплата 21-летнего футболиста вырастет в два раза – до 150 тысяч фунтов в неделю (около 9 миллионов евро в год).
- Рэшфорд является воспитанником «МЮ», за основную команду выступает с 2016 года.
- В текущем сезоне форвард сыграл 38 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.
- Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2020 года.