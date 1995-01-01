Сульшер: «У «МЮ» есть деньги. Их нужно тратить разумно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной кампании клуба.

«Юнайтед» – это клуб, у которого есть деньги. Их нужно тратить разумно. Люди, которые знают меня, понимают, что я потрачу их правильно.

У нас с клубом есть план, они вели игроков дольше, чем я нахожусь здесь, и еще у нас есть игроки, которых нужно сохранить. Мы не будем тратить деньги только для того, чтобы тратить их», – сказал Сульшер.