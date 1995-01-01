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    Сульшер: «У «МЮ» есть деньги. Их нужно тратить разумно»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной кампании клуба.

    «Юнайтед» – это клуб, у которого есть деньги. Их нужно тратить разумно. Люди, которые знают меня, понимают, что я потрачу их правильно.

    У нас с клубом есть план, они вели игроков дольше, чем я нахожусь здесь, и еще у нас есть игроки, которых нужно сохранить. Мы не будем тратить деньги только для того, чтобы тратить их», – сказал Сульшер.

    • «МЮ» утвердил Сульшера главным тренером 28 марта.
    • Контракт рассчитан на три года.

    Источник: Sky Sports

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