Корниленко и Канунников выйдут в атаке у «Крыльев Советов», Джорджевич сыграет в нападении у «Арсенала»

«Крылья Советов» и тульский «Арсенал» объявили составы на матч 21-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Рохель, Самедов, Джано, Тимофеев, Корниленко, Канунников.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.
- Встреча «Крылья Советов» – «Арсенал» состоится на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.
- После 20-ти туров самарцы занимают 11-место в турнирной таблице, туляки располагаются на девятой строчке.