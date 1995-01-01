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    Корниленко и Канунников выйдут в атаке у «Крыльев Советов», Джорджевич сыграет в нападении у «Арсенала»

    «Крылья Советов» и тульский «Арсенал» объявили составы на матч 21-го тура РПЛ.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Рохель, Самедов, Джано, Тимофеев, Корниленко, Канунников.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

    • Встреча «Крылья Советов» – «Арсенал» состоится на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.
    • После 20-ти туров самарцы занимают 11-место в турнирной таблице, туляки располагаются на девятой строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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