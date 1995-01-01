Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    «Краснодар» сделал бесплатным вход на игру с «Анжи» для болельщиков махачкалинцев

    Болельщики «Анжи» получили возможность бесплатно посетить встречу 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    За полтора часа до игры поклонникам махачкалинцев начнут раздавать билеты около кассы возле гостевого сектора стадиона «быков».

    Вчера стало известно, что команда из Дагестана в целях экономии отправится на матч с пересадками: самолетом до Ростова-на-Дону, а оттуда на автобусе до Краснодара. При этом автобус для «Анжи» выделит президент краснодарцев Сергей Галицкий.

    • Встреча «Краснодар» – «Анжи» пройдет в воскресенье, 31 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Анжи» идет на 14-й строчке.

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru