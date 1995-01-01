«Краснодар» сделал бесплатным вход на игру с «Анжи» для болельщиков махачкалинцев

Болельщики «Анжи» получили возможность бесплатно посетить встречу 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».
За полтора часа до игры поклонникам махачкалинцев начнут раздавать билеты около кассы возле гостевого сектора стадиона «быков».
Вчера стало известно, что команда из Дагестана в целях экономии отправится на матч с пересадками: самолетом до Ростова-на-Дону, а оттуда на автобусе до Краснодара. При этом автобус для «Анжи» выделит президент краснодарцев Сергей Галицкий.
- Встреча «Краснодар» – «Анжи» пройдет в воскресенье, 31 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Анжи» идет на 14-й строчке.