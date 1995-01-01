«Краснодар» сделал бесплатным вход на игру с «Анжи» для болельщиков махачкалинцев

Болельщики «Анжи» получили возможность бесплатно посетить встречу 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

За полтора часа до игры поклонникам махачкалинцев начнут раздавать билеты около кассы возле гостевого сектора стадиона «быков».

Вчера стало известно, что команда из Дагестана в целях экономии отправится на матч с пересадками: самолетом до Ростова-на-Дону, а оттуда на автобусе до Краснодара. При этом автобус для «Анжи» выделит президент краснодарцев Сергей Галицкий.