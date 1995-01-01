Адвокат Кокорина – об отказе ЕСПЧ рассматривать жалобу: «Неизвестно, почему произошeл сбой. Мы все заполнили правильно»

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сказал, что ничего не знает об отказе Европейского суда по правам человека рассматривать поданную им жалобу на продление ареста футболиста.

Вчера СМИ сообщили, что ЕСПЧ не стал рассматривать заявление защиты Кокорина из-за его неправильного заполнения.

«Мы ничего не знаем о том, приняли жалобу в ЕСПЧ или нет. Сейчас всe на стадии обработки материалов в канцелярии. Мало ли где что написано? У нас нет никаких сведений на этот счeт.

В ЕСПЧ поступает огромное количество жалоб, многие из них отсекают ещe на стадии приeма в канцелярию. Критерии определения приемлемости или неприемлемости зависят от правильности заполнения формуляра. Я уверен, что он у нас заполнен правильно. Почему произошeл сбой, неизвестно. Если это действительно так, предположим, то мы всe скорректируем и тут же отправим ещe одну жалобу. Сроки позволяют.

У нас есть фамилия человека, который принял нашу жалобу. В новости имя человека не указано. Значит, это обычные слухи. Более того, Европейский суд – структура публичная, там всe сразу появляется на официальном сайте. Там ничего подобного нет. Так что не знаю, что это за явление. Может, кто-то кому-то шепнул о таком решении. Как только появится ясность, мы доведeм до сведения СМИ, в чeм проблема, и будем еe исправлять», – сказал Ромашов.