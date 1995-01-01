Сульшер: «Многие футболисты звонили и говорили нам, что хотят перейти в «МЮ»  

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной стратегии на лето.

«Конечно, мы обсуждали, как двигать клуб вперед. Это не означает, что мы назвали определенное количество денег или определенное число игроков. Мы сели и обсудили. Но теперь нам легче понять, что нам нужно делать, потому что этим летом мы будем заниматься некоторым бизнесом.

Конечно, если хотите, приманка в виде выступления в Лиге чемпионов важна. Это может иметь значимость для некоторых игроков. Но, выступая за «Юнайтед», вы знаете, что если подпишете контракт на пять лет или четыре года, вы будете играть в Лиге чемпионов.

Сейчас мы находимся в отличной позиции для попадания в ЛЧ, но, видимо, до 12 мая это окончательно не решится. До наступления этого срока нам нужно начать с разговоров о футболистах, которые останутся в «МЮ». Но я все равно повторю то же самое: мне нравится работать с этими парнями. И команда уже улучшилась, так что сейчас это краткосрочный приоритет.

«Вы знаете, что было очень много игроков, о которых писали, что мы ими интересуемся. И есть очень много футболистов или их агентов, которые контактировали с нашей администрацией и сказали, что они хотят перейти в «Манчестер Юнайтед». Когда мы решим, что должны сделать, надеюсь, мы получим этих игроков до начала сезона», – сказал Сульшер.