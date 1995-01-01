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    Сульшер: «Многие футболисты звонили и говорили нам, что хотят перейти в «МЮ»  

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной стратегии на лето.

    «Конечно, мы обсуждали, как двигать клуб вперед. Это не означает, что мы назвали определенное количество денег или определенное число игроков. Мы сели и обсудили. Но теперь нам легче понять, что нам нужно делать, потому что этим летом мы будем заниматься некоторым бизнесом.

    Конечно, если хотите, приманка в виде выступления в Лиге чемпионов важна. Это может иметь значимость для некоторых игроков. Но, выступая за «Юнайтед», вы знаете, что если подпишете контракт на пять лет или четыре года, вы будете играть в Лиге чемпионов.

    Сейчас мы находимся в отличной позиции для попадания в ЛЧ, но, видимо, до 12 мая это окончательно не решится. До наступления этого срока нам нужно начать с разговоров о футболистах, которые останутся в «МЮ». Но я все равно повторю то же самое: мне нравится работать с этими парнями. И команда уже улучшилась, так что сейчас это краткосрочный приоритет.

    «Вы знаете, что было очень много игроков, о которых писали, что мы ими интересуемся. И есть очень много футболистов или их агентов, которые контактировали с нашей администрацией и сказали, что они хотят перейти в «Манчестер Юнайтед». Когда мы решим, что должны сделать, надеюсь, мы получим этих игроков до начала сезона», – сказал Сульшер.

    • После 31-го тура «Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.
    • Манкунианцы вышли в четвертьфинал ЛЧ, где встретятся с «Барселоной».

    Источник: Tribalfootball

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5887

      Cules2013 44 минуты назад

      А я думал, что это несколько иначе работает. Ну ладно, завтра звякну Уле, скажу тоже, что хочу перейти в МЮ)

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      Рейтинг: +1170

      InterMilLano1908 50 минут назад

      Федю купите под замену лукаку

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