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    Неймар: «Мбаппе уже сейчас феномен. Его имя станет одним из величайших в мировом футболе»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар высказал мнение о своем партнере по атаке Килиане Мбаппе. По словам бразильца, французский форвард может вписать свое имя в историю футбола.

    «Для меня сейчас Мбаппе уже феномен. Он может сделать отличную карьеру и стать еще лучше, чем есть на данный момент.

    Я не сомневаюсь, что его имя станет одним из величайших в мировом футболе. Он спокойный, счастливый, полный радости человек, всегда готовый шутить. Очевидно, он все еще ребенок и должен набраться больше опыта», – сказал Неймар.

    • В этом сезоне Мбаппе провел за парижан 35 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
    • В составе сборной Франции 20-летний футболист выиграл чемпионат мира-2018, забив на турнире четыре гола.
    • По данным портала Transfermarkt, на сегодняшний день Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его стоимость составляет 200 миллионов евро.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +35

      roshka_1981 10 минут назад

      Я полностью согласен с Неймаром, Мбаппе в свои 20 лет уже добился очень многого !!! Не каждый в 19 лет становиться Чемпионом мира и самое главное он не просто сидел на лавочке , а забивал важные голы !!!

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      Рейтинг: +652

      Mirak92 28 минут назад

      А ты подвинишься,пока отыдхаешь

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