Неймар: «Мбаппе уже сейчас феномен. Его имя станет одним из величайших в мировом футболе»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказал мнение о своем партнере по атаке Килиане Мбаппе. По словам бразильца, французский форвард может вписать свое имя в историю футбола.

«Для меня сейчас Мбаппе уже феномен. Он может сделать отличную карьеру и стать еще лучше, чем есть на данный момент.

Я не сомневаюсь, что его имя станет одним из величайших в мировом футболе. Он спокойный, счастливый, полный радости человек, всегда готовый шутить. Очевидно, он все еще ребенок и должен набраться больше опыта», – сказал Неймар.