Неймар: «Мбаппе уже сейчас феномен. Его имя станет одним из величайших в мировом футболе»

Я полностью согласен с Неймаром, Мбаппе в свои 20 лет уже добился очень многого !!! Не каждый в 19 лет становиться Чемпионом мира и самое главное он не просто сидел на лавочке , а забивал важные голы !!!
Нападающий «ПСЖ» Неймар высказал мнение о своем партнере по атаке Килиане Мбаппе. По словам бразильца, французский форвард может вписать свое имя в историю футбола.
«Для меня сейчас Мбаппе уже феномен. Он может сделать отличную карьеру и стать еще лучше, чем есть на данный момент.
Я не сомневаюсь, что его имя станет одним из величайших в мировом футболе. Он спокойный, счастливый, полный радости человек, всегда готовый шутить. Очевидно, он все еще ребенок и должен набраться больше опыта», – сказал Неймар.
- В этом сезоне Мбаппе провел за парижан 35 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
- В составе сборной Франции 20-летний футболист выиграл чемпионат мира-2018, забив на турнире четыре гола.
- По данным портала Transfermarkt, на сегодняшний день Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его стоимость составляет 200 миллионов евро.