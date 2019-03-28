ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу адвокатов Кокорина

Европейский суд по правам человека не стал рассматривать заявление адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Ранее защита футболиста направила жалобу в ЕСПЧ по поводу продления его ареста.

«Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», – объяснили ситуацию в ЕСПЧ, добавив, что заявитель был уведомлен [о решении] письмом.

Суд не принял жалобу футболиста из-за нарушения правил ее подачи и оформления.