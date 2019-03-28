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    ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу адвокатов Кокорина

    Европейский суд по правам человека не стал рассматривать заявление адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Ранее защита футболиста направила жалобу в ЕСПЧ по поводу продления его ареста.

    «Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», – объяснили ситуацию в ЕСПЧ, добавив, что заявитель был уведомлен [о решении] письмом.

    Суд не принял жалобу футболиста из-за нарушения правил ее подачи и оформления.

    • В октябре Кокорин был арестован на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Суд дважды продлевал срок пребывания форварда в СИЗО. В последний раз – до 8 апреля.
    • Кокорина обвиняют по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +559

      ДВС 7 минут назад

      С таким адвокатом прокурора не нужно.

      1
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      Рейтинг: +3153

      Спартач80 12 минут назад

      Кокоша с Мамашей адвокатов на Алиэкспресс выписывали?...

      1
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      Рейтинг: +633

      Decorhome 24 минуты назад

      Да оставьте на конец этих несчастных. Такое ощущение что террористов поймали

      1
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      Рейтинг: +442

      Genz 25 минут назад

      Комитет ЕСПЧ( Если Снова Побить Человека) отказался защитить Сашу.. Теперь руки у Саши развязаны. Может сокамерника отлупить

      0
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      Рейтинг: +133

      Киркинитидец 31 минуту назад

      кошмар, беспредел! а как же нога?и мы теперь быдло без нее будем...

      0
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      Рейтинг: +559

      ДВС > Киркинитидец 13 минут назад

      А раньше ты кем был?

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      Рейтинг: +2728

      Старикан 37 минут назад

      Странно, странно всё это...как они могли себе такое позволить - взять и отказать таким уважаемым людям...

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      Рейтинг: +64446

      Рубик Докоян 39 минут назад

      Приглашать адвокатов в уголовный процесс, это не девушку пригласить на свидание. Эти горе-адвокаты нисколько не помогли в деле, а только пиарились и доили со своих доверителей бабки.

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      Рейтинг: +3082

      ЮНик 42 минуты назад

      Изначально адвокаты это понимали, но как не развести на денежку по максимуму богатеньких клиентов.Еще можно в ООН пожаловаться и в "Спортлото". Только надо пошустрее, а то их через максимум пару недель выпустят.

      1
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      Рейтинг: +5116

      silver29 43 минуты назад

      Ну да сейчас все подследственные гопники из кабаков попрутся в ЕСПЧ выставляя себя мучениками политического режима.

      1
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      Рейтинг: +1134

      Бабушка Зильзиля 46 минут назад

      Надо обязательно состоять в какой нибудь либерально-оппозиционной гомопартии! Тогда милости просим))

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