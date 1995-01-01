Mirror: «Ливерпуль» отклонит любое предложение по Мане этим летом

Реально ещё год можно не рассматривать никаких предложений по нему. Сохранить состав, который способен на многое как в АПЛ так и в ЛЧ.
«Ливерпуль» не собирается продавать полузащитника Садио Мане в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в услугах сенегальца заинтересован «Реал». Но, как утверждает The Mirror, мерсисайдцы отклонят любое поступившее предложение по футболисту вне зависимости от его суммы.
- В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт хавбека с красными рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Мане в 85 миллионов евро.