Mirror: «Ливерпуль» отклонит любое предложение по Мане этим летом

«Ливерпуль» не собирается продавать полузащитника Садио Мане в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах сенегальца заинтересован «Реал». Но, как утверждает The Mirror, мерсисайдцы отклонят любое поступившее предложение по футболисту вне зависимости от его суммы.