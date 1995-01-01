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    Mirror: «Ливерпуль» отклонит любое предложение по Мане этим летом

    «Ливерпуль» не собирается продавать полузащитника Садио Мане в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что в услугах сенегальца заинтересован «Реал». Но, как утверждает The Mirror, мерсисайдцы отклонят любое поступившее предложение по футболисту вне зависимости от его суммы.

    • В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт хавбека с красными рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Мане в 85 миллионов евро.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +64446

      Рубик Докоян 46 минут назад

      Реально ещё год можно не рассматривать никаких предложений по нему. Сохранить состав, который способен на многое как в АПЛ так и в ЛЧ.

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