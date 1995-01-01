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    Самедов: «Если история с Кокориным затянется, то с его коленом будет нереально вернуться в большой спорт»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александра Самедов считает, что история с арестом нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева не закончится для них хорошо.

    • В октябре футболисты были задержаны и помещены в СИЗО на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Побои».
    • Срок их ареста дважды продлевался. В последний раз – до 8 апреля.
    • Кокорин в СИЗО неоднократно жаловался на боли в колене, которое ему прооперировали в марте прошлого года.

    – Как вы думаете, чем закончится история с Кокориным и Мамаевым?

    – Уже не знаю, чем. Я думаю, она нехорошо закончится для ребят. Я очень надеюсь, что всe будет нормально, но как все складывается, идет… Я честно говоря пришел к выводу… Не хочу каркать, но мне кажется, будет все не очень хорошо.

    – Это специальная такая показательная процедура? Чтобы показать другим, чтобы…

    – …неповадно было? Наверное, да. Я не знаю, честно, что вам сказать про эту историю. Я уже много чего говорил. Говорил, что все в итоге будет хорошо, но в итоге получается, что ничего хорошего.

    – Вам удается с ними общаться?

    – К ним невозможно попасть, пускают только близких и родных.

    – Реально после такого вернуться в большой спорт?

    – Я думаю, в ситуации с Кокориным, с его коленом, если это все задержится, то, я думаю, что это нереально будет. Я слышал, что у него огромные проблемы со здоровьем, с коленом. Ему надо было сейчас восстанавливаться все это время. Я действительно думаю, плохо, очень плохо. Просто для здоровья», – сказал Самедов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».

    Источник: YouTube-канал «Игра в тело»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3215

      Lester84 42 минуты назад

      Я думаю с таким реноме, как у Кокорина с Мамаевым - дорога в топ-клубы РПЛ для них теперь закрыта. Может в Ростов пойдут на реабилитацию в компанию к Еременко. Вон Роман похоже подвоспрял духом, и эти смогут если стараться будут

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      Рейтинг: +559

      ДВС > Lester84 10 минут назад

      С больной ногой любое реноме не имеет значение.

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