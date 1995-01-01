Самедов: «Если история с Кокориным затянется, то с его коленом будет нереально вернуться в большой спорт»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александра Самедов считает, что история с арестом нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева не закончится для них хорошо.

В октябре футболисты были задержаны и помещены в СИЗО на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Срок их ареста дважды продлевался. В последний раз – до 8 апреля.

Кокорин в СИЗО неоднократно жаловался на боли в колене, которое ему прооперировали в марте прошлого года.

– Как вы думаете, чем закончится история с Кокориным и Мамаевым?

– Уже не знаю, чем. Я думаю, она нехорошо закончится для ребят. Я очень надеюсь, что всe будет нормально, но как все складывается, идет… Я честно говоря пришел к выводу… Не хочу каркать, но мне кажется, будет все не очень хорошо.

– Это специальная такая показательная процедура? Чтобы показать другим, чтобы…

– …неповадно было? Наверное, да. Я не знаю, честно, что вам сказать про эту историю. Я уже много чего говорил. Говорил, что все в итоге будет хорошо, но в итоге получается, что ничего хорошего.

– Вам удается с ними общаться?

– К ним невозможно попасть, пускают только близких и родных.

– Реально после такого вернуться в большой спорт?

– Я думаю, в ситуации с Кокориным, с его коленом, если это все задержится, то, я думаю, что это нереально будет. Я слышал, что у него огромные проблемы со здоровьем, с коленом. Ему надо было сейчас восстанавливаться все это время. Я действительно думаю, плохо, очень плохо. Просто для здоровья», – сказал Самедов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».