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    С момента прихода Сульшера «МЮ» набрал в АПЛ больше всех очков

    «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка в АПЛ с момента прихода Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды. Это наибольший показатель среди всех клубов Премьер-лиги за данный период.

    Норвежец возглавил «МЮ» 19 декабре 2018 года. Под руководством 46-летнего специалиста «Юнайтед» провел в чемпионате Англии 13 матчей, одержал 10 побед, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

    После 31-го тура «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

    Источник: Opta

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