El Mundo: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более 40 миллионов в год

Здравствуйте товарищи модераторы, хотелось бы выслушить причину за что мне дали бан на пару дней?
Прошу расписать под моим комментом!
Я под тем постом всего лишь выписал свое мнение по поводу написанного, мне бан дали.
Это похоже на дискриминацию чего либо!!!
«ПСЖ» хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает El Mundo.
По информации источника, парижане готовы значительно увеличить зарплату футболиста. Речь идeт о сумме более 40 миллионов евро за сезон.
Такой оклад сделает 20-летнего француза самым высокооплачиваемым игроком в мире. Сейчас таковым является форвард «Барселоны» Лионель Месси (40 миллионов).
Действующий контракт между «ПСЖ» и Мбаппе рассчитан до 2022 года. Активный интерес к чемпиону мира-2018 проявляет мадридский «Реал».