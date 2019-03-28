El Mundo: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более 40 миллионов в год

«ПСЖ» хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает El Mundo.

По информации источника, парижане готовы значительно увеличить зарплату футболиста. Речь идeт о сумме более 40 миллионов евро за сезон.

Такой оклад сделает 20-летнего француза самым высокооплачиваемым игроком в мире. Сейчас таковым является форвард «Барселоны» Лионель Месси (40 миллионов).

Действующий контракт между «ПСЖ» и Мбаппе рассчитан до 2022 года. Активный интерес к чемпиону мира-2018 проявляет мадридский «Реал».