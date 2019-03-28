Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    El Mundo: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более 40 миллионов в год

    «ПСЖ» хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает El Mundo.

    По информации источника, парижане готовы значительно увеличить зарплату футболиста. Речь идeт о сумме более 40 миллионов евро за сезон.

    Такой оклад сделает 20-летнего француза самым высокооплачиваемым игроком в мире. Сейчас таковым является форвард «Барселоны» Лионель Месси (40 миллионов).

    Действующий контракт между «ПСЖ» и Мбаппе рассчитан до 2022 года. Активный интерес к чемпиону мира-2018 проявляет мадридский «Реал».

    Источник: El Mundo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +364

      Фанат Рубина 1 час назад

      Здравствуйте товарищи модераторы, хотелось бы выслушить причину за что мне дали бан на пару дней?
      Прошу расписать под моим комментом!
      Я под тем постом всего лишь выписал свое мнение по поводу написанного, мне бан дали.
      Это похоже на дискриминацию чего либо!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Tyler_Stark 1 час назад

      Очешуеть

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru