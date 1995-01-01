Варга: «Чалов может стоить дороже Головина»

Агент Шандор Варга поделился мнением о потенциальной трансферной стоимости нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Сколько стоит Чалов? До того, как получено предложение от клуба-претендента, исхожу из своего понимания рынка как агент. Если сделка состоится, ни одна серьезная команда не остановится на сумме в 10 миллионов евро (стоимость Чалова по данным Transfermarkt – примечание «Бомбардира»). Он может стоить дороже, чем Головин. Если серьезный клуб заинтересуется Федором, то почему нет?» – сказал Варга.