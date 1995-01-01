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    Варга: «Чалов может стоить дороже Головина»

    Агент Шандор Варга поделился мнением о потенциальной трансферной стоимости нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    «Сколько стоит Чалов? До того, как получено предложение от клуба-претендента, исхожу из своего понимания рынка как агент. Если сделка состоится, ни одна серьезная команда не остановится на сумме в 10 миллионов евро (стоимость Чалова по данным Transfermarkt – примечание «Бомбардира»). Он может стоить дороже, чем Головин. Если серьезный клуб заинтересуется Федором, то почему нет?» – сказал Варга.

    • «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • Чалов на этой неделе стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2255

      Viper for CSKA 11 минут назад

      10 голов и 5 голевых передач в нашем незабивном чемпионате - очень хороший показатель для 20-летнего форварда. Конечно необходимо учитывать специфику игры ЦСКА, но стоить он может очень солидных денег.

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      Рейтинг: +64404

      Рубик Докоян 38 минут назад

      Ничего удивительного в этом нет. Цены на трансферном рынке как и зарплаты игроков растут как грибы после дождя...

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