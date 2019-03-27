ЕСПЧ получил жалобу от адвокатов Кокорина

Кто-то Кокоше подсказал,что бабки можно не только на футболе рубить:)
Пресс-служба Европейского суда по правам человека подтвердила получение жалобы от адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Мы были информированы, что эта жалоба поступила в суд. На данный момент никакой дополнительной информации нет», – сообщили в ЕСПЧ.
- Адвокаты Кокорина пытаются добиться изменения меры пресечения в связи с состоянием здоровья футболиста.
- Предварительное заседание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 3 апреля.