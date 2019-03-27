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    ЕСПЧ получил жалобу от адвокатов Кокорина

    Пресс-служба Европейского суда по правам человека подтвердила получение жалобы от адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Мы были информированы, что эта жалоба поступила в суд. На данный момент никакой дополнительной информации нет», – сообщили в ЕСПЧ.

    • Адвокаты Кокорина пытаются добиться изменения меры пресечения в связи с состоянием здоровья футболиста.
    • Предварительное заседание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 3 апреля.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +507

      yurdin 2 минуты назад

      Кто-то Кокоше подсказал,что бабки можно не только на футболе рубить:)

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      Рейтинг: +3665

      ilichkadr 20 минут назад

      Да уж.........адвокаты отжигают по полной программе. Суда ещё не было, а в ЕСПЧ уже побежали. Жалоба поступила в суд, но это вовсе не означает, что её примут к рассмотрению. Вообще-то ЕСПЧ принимает жалобы, когда исчерпаны все внутренние правовые способы защиты. Прежде, чем идти в ЕСПЧ, нужно пройти все возможные внутренние суды. По уголовному делу в ЕСПЧ можно обратиться уже после апелляции.

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      Рейтинг: +850

      zritelx > ilichkadr 9 минут назад

      Совершенно верно, жалоба на что- на приговор суда-должны пойти все инстанции наших судов, на условие содержания, на незаконное содержание под стражей- не очень понятно- адвокаты до последнего будут зарабатывать на них.

      0
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      Рейтинг: +441

      Genz 34 минуты назад

      Пожаловались в ЕСПЧ. Переводится (Если Снова Побить Человека). Тогда Кокорину добавят. Москву брал, Питер брал, Пака брал.

      0
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      Рейтинг: +64404

      Рубик Докоян 36 минут назад

      Ничего кроме пиара адвокатов.. Решения ЕСПЧ для России не носят обязательного характера.

      2
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      Рейтинг: +3830

      _Marqella_ > Рубик Докоян 17 минут назад

      Эта жалоба может только ухудшить его положение...Скажут ах ты ещё жалуешься,значит ни чего не понял, ну посиди тогда ещё немного....

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      Рейтинг: +64404

      Рубик Докоян > _Marqella_ 4 минуты назад

      Маша, при всём тупизме верхов и нередко судебной системы, там всё таки понимают, что это пиар адвокатов и не более. Сами подсудимые не раскаялись в содеянном и, если будут ещё тупить на суде и "дразнить гусей" в лице системы, то и там могут раскошелиться на "двушечку". Поэтому в суде должно быть другое поведение и тактика защиты, чтобы получить наказание и выйти на свободу из зала суда а не поехать ещё на год в колонию общего режима.

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      Рейтинг: +531

      Всем привет, я тут время 1 час назад

      Решил за справедливостью сходить кайфуша наш обиженный....

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