ЕСПЧ получил жалобу от адвокатов Кокорина

Пресс-служба Европейского суда по правам человека подтвердила получение жалобы от адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Мы были информированы, что эта жалоба поступила в суд. На данный момент никакой дополнительной информации нет», – сообщили в ЕСПЧ.