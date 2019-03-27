Sport24: в России может появиться чемпионат для игроков до 17 лет

РФС может организовать чемпионат России среди команд, составленных из игроков не старше 17-ти лет, сообщает Sport24.

Турнир будет проходить по круговой системе. В число соревнований войдут примерно 12 участников. Окончательное решение должно быть принято в ближайшем будущем.

На сегодняшний день в России существует первенство среди молодежных команд клубов РПЛ. По его регламенту на поле обязаны находиться минимум семь клубных воспитанников. Количество легионеров и взрослых футболистов при этом ограничено.