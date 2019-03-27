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    Sport24: в России может появиться чемпионат для игроков до 17 лет

    РФС может организовать чемпионат России среди команд, составленных из игроков не старше 17-ти лет, сообщает Sport24.

    Турнир будет проходить по круговой системе. В число соревнований войдут примерно 12 участников. Окончательное решение должно быть принято в ближайшем будущем.

    На сегодняшний день в России существует первенство среди молодежных команд клубов РПЛ. По его регламенту на поле обязаны находиться минимум семь клубных воспитанников. Количество легионеров и взрослых футболистов при этом ограничено.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1143

      InterMilLano1908 55 минут назад

      Сделали бы 1 команду от области и было бы круто

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