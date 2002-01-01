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    Хомуха: «Гарантирую, что на Евро U-17 сборная России не будет мальчиками для битья»

    Главный тренер юношеской сборной России U-17 (2002 года рождения) Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от финальной части Евро-2019. Российские юноши гарантировали участие в финальной стадии турнира.

    «Рассчитываю, что клубы с пониманием отнесутся к приоритету выступления на чемпионате Европы и дадут нам возможность качественно подготовиться к турниру.
    Если у нас будет достаточно времени, чтобы привести ребят к единому знаменателю, выравнять функциональное состояние игроков и подойти к стартовому матчу чемпионата Европы во всеоружии, мы дадим бой любому сопернику.

    То, что мы не будем на чемпионате Европы мальчиками для битья, я точно могу гарантировать. Все остальное – это футбол. Ребята – молодцы. Им есть чем гордиться. После долгого перерыва именно ребята 2002 года рождения сумели отобраться в финальную часть и сделали это достойно и уверенно. В целом они справились с физической и психологической нагрузкой. Теперь нужно не снижать обороты», – заявил тренер сборной.

    • Финальная часть юношеского Евро пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.
    • Хомуха уже выигрывал юношеский Евро U-17 в 2013 году.
    • Тот же возраст дошел до финала чемпионата Европы U-19 в 2015-м, но уступил испанцам.

    Источник: Официальный сайт РФС

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