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    Юношеская сборная России проиграла Португалии и заняла 2-е место в группе элитного раунда Евро-2019

    Юношеская сборная России U-17 потерпела поражение от сверстников из Португалии со счетом 1:2 в третьем матче Элитного раунда Евро-2019.

    Чемпионат Европы U-17. Элитный раунд. Группа 6

    Россия – Португалия – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кизера, 9; 1:1 – Щетинин, 19; 1:2 – Силва, 81.

    Россия: Алексеев, Котин, Логачев, Карпов, Конюхов, Щетинин, Воробьев (Голятов, 59), Губжоков (Аванесян, 59), Савинов (Шамкин, 72), Шмаков (Кратков, 84), Ознобихин (Шаповалов, 46).

    Положение команд в группе: Португалия – 9, Россия – 6, Польша – 1, Шотландия – 1.

    Несмотря на занятое второе место, россияне пробились в финальную часть Евро-2019, как одна из семи лучших команд, занявших второе место в своей подгруппе.

    Источник: Бомбардир.ру

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