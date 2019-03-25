Отец Неймара: «Если сын остается на ногах – его травмируют, если падает – называют ныряльщиком»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара встал на защиту своего сына, которого часто обвиняют в симуляциях.

«Да, Неймар падает на газон. Ему это выгодно, потому что он не может рисковать в определенные моменты. Если Неймар остается на ногах – его травмируют. Если он падает, то его называют ныряльщиком. Так что лучше пусть Неймар остается Неймаром», – сказал отец футболиста.