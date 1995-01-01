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    Сборная России U17 гарантировала себе путевку на Евро-2019

    Юношеская сборная России U17 гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2019 за тур до окончания группового этапа второго квалификационного раунда.

    Команда Дмитрия Хомухи выиграла два матча из двух – у Польши (3:2) и Шотландии (3:0). Таким образом, россияне обеспечили себе одно из двух первых мест в своей группе.

    По регламенту напрямую в финальную часть турнира выходят победители групп и семь из восьми команд, занявших второе место с наилучшими показателями. По итогам матчей, прошедших сегодня, Россия уже заняла одно из первых семи мест в сводной таблице команд, финишировавших вторыми.

    Сегодня россияне проведут игру последнего тура против Португалии. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Евро-2019 пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +64013

      Рубик Докоян 5 минут назад

      Молодцы, пацанчики, удачи в финальной части ЧЕ.

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      Рейтинг: -26370

      ZSB 17 минут назад

      Достойно прошли!!! Удачи!!!

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      Рейтинг: +13535

      VVM1964 19 минут назад

      Подрастает достойная смена , главное что бы не " зазвездились " и не зажрались .

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      Рейтинг: +8006

      vladimir-7 45 минут назад

      Молодцы, ребятки!

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