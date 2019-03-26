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    Футболистки дубля ЦСКА обвинили тренера и замдиректора фарм-клуба в домогательствах

    Футболистки дубля женского ЦСКА обвинили тренера фарм-клуба армейцев СКА УОР Михаила Адылова и его отца Станислава Адылова (заместитель директора по спорту) в сексуальных домогательствах.

    Девушки (18-ти и 19-ти лет) заявили, что тренер и замдиректора приставали к ним на протяжении двух лет. По их словам, Адылов-старший предлагал им вступить в интимную близость.

    Футболистки обратились к руководству СКА УОР после того, как одна из них получила от Михаил Адылов фото его полового органа.

    Как сообщили девушки, Михаил и Станислав Адылов не только предлагали им заняться сексом, но и постоянно пытались делать им особый массаж: «Во время разминки они постоянно предлагали провести нам массаж, начинали мять ягодицы, делали очень неприятные намеки».

    После обращения футболисток сотрудники СКА УОР написали заявление в МВД Одинцовского района. К проверке подключился местный отдел Следственного комитета России.

    Генеральный директор СКА УОР ушел в отставку после этого инцидента. Михаил Адылов был уволен, а его отец должен покинуть клуб в течение сегодняшнего дня.

    Адыловы своей вины не признают. Тренер утверждает, что массаж был разогревающий. А по поводу фотографии пениса, он вообще не в курсе, как она попало к девушкам. Возможно, его страницу взломали. Его отец утверждает, что вел себя как обычно: «Где-то поцеловал, где-то поздравил с победой, ну что такого?»

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    26.03.2019 16:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -30

      nikitaturov 26 марта 2019, 23:31

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://copi.st/Ay5A

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 26 марта 2019, 19:11

      Нормальные парни к бабам клеятся, Гдето поцеловал, где то вдул, потом поздравил все по поцанячи. Есть очень хорошая пословица СУ ЧКА НЕ ЗАХОЧЕТ КОБЕЛЬ НЕ ВСКОЧИТ)))

      -3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 марта 2019, 19:07

      Рафик - невыновен!!!

      0
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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий 26 марта 2019, 18:15

      И мы не отстаем от всемирного тренда!

      1
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      Рейтинг: +87

      Elektronua 26 марта 2019, 18:03


      На России, как правило футболисты зеки ,а тренера ,как видим педофилы и маньячелы...
      Неудивительно,вся нация такая;)

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 марта 2019, 18:02

      Старая поговорка: " Не е*ись, где живешь, не живи, где е*ешь.

      3
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 26 марта 2019, 17:45

      Не понимают они ничего в 18 - 19 лет, не там надо счастья искать!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 марта 2019, 17:29

      Наверняка Адыловы это переодетые шпионы из Гейропы или Америки, присланные для очернения великой и целомудренной России :)

      1
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      Рейтинг: +55

      RubinMF 26 марта 2019, 17:27

      Да тут 100% виновен! Какой нормальный человек будет держать фото х.. в своей социальной сети?
      Хотя есть такие.... Пару месяцев назад в ВК к моей жене хотел добавиться в друзья один муд.. с авой одноглазой змеи))) Не ты ли Михаил это был????)))))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 марта 2019, 17:18

      Этим озабоченным Дебиловым тоже могут сделать разогревающий массаж, который они запомнят надолго...

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      Рейтинг: +3120

      erma > Рубик Докоян 26 марта 2019, 17:48

      Подписываюсь во всех смыслах.

      2
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