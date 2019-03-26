Футболистки дубля ЦСКА обвинили тренера и замдиректора фарм-клуба в домогательствах

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Футболистки дубля женского ЦСКА обвинили тренера фарм-клуба армейцев СКА УОР Михаила Адылова и его отца Станислава Адылова (заместитель директора по спорту) в сексуальных домогательствах.
Девушки (18-ти и 19-ти лет) заявили, что тренер и замдиректора приставали к ним на протяжении двух лет. По их словам, Адылов-старший предлагал им вступить в интимную близость.
Футболистки обратились к руководству СКА УОР после того, как одна из них получила от Михаил Адылов фото его полового органа.
Как сообщили девушки, Михаил и Станислав Адылов не только предлагали им заняться сексом, но и постоянно пытались делать им особый массаж: «Во время разминки они постоянно предлагали провести нам массаж, начинали мять ягодицы, делали очень неприятные намеки».
После обращения футболисток сотрудники СКА УОР написали заявление в МВД Одинцовского района. К проверке подключился местный отдел Следственного комитета России.
Генеральный директор СКА УОР ушел в отставку после этого инцидента. Михаил Адылов был уволен, а его отец должен покинуть клуб в течение сегодняшнего дня.
Адыловы своей вины не признают. Тренер утверждает, что массаж был разогревающий. А по поводу фотографии пениса, он вообще не в курсе, как она попало к девушкам. Возможно, его страницу взломали. Его отец утверждает, что вел себя как обычно: «Где-то поцеловал, где-то поздравил с победой, ну что такого?»