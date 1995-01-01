Адвокаты Кокорина направили жалобу в ЕСПЧ

кто их интересно заказал ?... и шпак как живет в своем продуктовом царстве
? о нем ни слуху,а про ко и ма пишут
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что защита футболиста подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу его содержания в СИЗО в течение четырех с половиной месяцев.
«Наша жалоба ушла в ЕСПЧ. Эту жалобу там могут либо коммуницировать в течение месяца, либо нет. Сама она не влияет на российское законодательство. Но если жалобу признают корректной и удовлетворят, то это будет означать, что нарушена европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Также с государства будут взысканы деньги в пользу обвиняемого.
И ещe, если от ЕСПЧ будет положительный ответ, то он будет рассмотрен как вновь открывшееся обстоятельство. Верховный суд Российской Федерации может отменить на его основании все решения, противоречащие европейской конвенции», – сказал Ромашов.
- В октябре Кокорин был арестован на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в двух драках в центре Москвы.
- Суд дважды продлевал арест форварда. В последний раз – до 8 апреля.
- В СИЗО футболист не раз жаловался на боли в колене, но врача «Зенита» к нему до сих пор не допустили.