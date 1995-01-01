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    Адвокаты Кокорина направили жалобу в ЕСПЧ

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что защита футболиста подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу его содержания в СИЗО в течение четырех с половиной месяцев.

    «Наша жалоба ушла в ЕСПЧ. Эту жалобу там могут либо коммуницировать в течение месяца, либо нет. Сама она не влияет на российское законодательство. Но если жалобу признают корректной и удовлетворят, то это будет означать, что нарушена европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Также с государства будут взысканы деньги в пользу обвиняемого.

    И ещe, если от ЕСПЧ будет положительный ответ, то он будет рассмотрен как вновь открывшееся обстоятельство. Верховный суд Российской Федерации может отменить на его основании все решения, противоречащие европейской конвенции», – сказал Ромашов.

    • В октябре Кокорин был арестован на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Суд дважды продлевал арест форварда. В последний раз – до 8 апреля.
    • В СИЗО футболист не раз жаловался на боли в колене, но врача «Зенита» к нему до сих пор не допустили.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3772

      84aivengo 12 минут назад

      кто их интересно заказал ?... и шпак как живет в своем продуктовом царстве
      ? о нем ни слуху,а про ко и ма пишут

      0
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      Рейтинг: +336

      19831170 19 минут назад

      Действуют как утопающие,готовы цепляться за каждую щепку)

      1
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      Рейтинг: +18671

      gol_kak_sokol 29 минут назад

      Правильно сделали. Абсолютно без оснований мучали в СИЗО.

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      Рейтинг: +6021

      parevg 37 минут назад

      А что не папе римскому???

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      Рейтинг: +1418

      neveldomha 43 минуты назад

      Не о том вы кубатурите, хаспада адвокаты.

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