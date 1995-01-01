Адвокаты Кокорина направили жалобу в ЕСПЧ

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что защита футболиста подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу его содержания в СИЗО в течение четырех с половиной месяцев.

«Наша жалоба ушла в ЕСПЧ. Эту жалобу там могут либо коммуницировать в течение месяца, либо нет. Сама она не влияет на российское законодательство. Но если жалобу признают корректной и удовлетворят, то это будет означать, что нарушена европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Также с государства будут взысканы деньги в пользу обвиняемого.

И ещe, если от ЕСПЧ будет положительный ответ, то он будет рассмотрен как вновь открывшееся обстоятельство. Верховный суд Российской Федерации может отменить на его основании все решения, противоречащие европейской конвенции», – сказал Ромашов.