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    Адвокат жены Глушакова: «У Дениса нашелся еще один «Бентли», но это непринципиально. Все имущество будет делиться поровну»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, высказал мнение по поводу подачи апелляции футболистом на раздел совместно нажитого имущества.

    Сегодня СМИ сообщили, что апелляция Глушакова будет рассмотрена 10 апреля.

    «Ничего нового не произошло, но история близится к концу. Сегодня пришли все ответы, на отправленные нами запросы. Мы ознакомимся с ответами и подготовим уточненную редакцию. Нам нужно сверить цифры по движениям счетов Дениса Глушакова. У него, кстати, тут нашелся еще один Бентли. Но это несильно принципиально. Пришли ответы по деньгам, которые он вывел после прекращения брачно-семейных отношений, по дому, который он оформил на маму.

    Будет делиться совместно нажитое имущество. Все будет делиться поровну. Это правильно и по закону и потому что Дарья была с Денисом с самого начала его карьеры. Так что развязка близко», – сказал Жорин.

    • Бракоразводный процесс в семье Глушаковых длится с октября 2018 года.
    • Пара жената с 2009 года. У Дениса и Дарьи двое дочерей – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра.

    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18671

      gol_kak_sokol 26 минут назад

      К Малахову, к Малахову ! Вон из футбольного сайта.

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      Рейтинг: +3787

      vka1970 27 минут назад

      А всё дело в том, что номер 8 посчитал себя выше всех.Выше гор, выше облаков.А мог ведь изначально полюбовно договориться. Жмоть голимый.

      0
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      Рейтинг: +636

      acor94 37 минут назад

      Я бы на месте глушакова, попалам машину распилил и ей бы половину у подъезда поставил, пусть катается.

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      Рейтинг: +1418

      neveldomha 44 минуты назад

      Армянское радио: В чем разница между женой работяги и женой футболиста. У работяги, жена заначку с зарплаты ищет, а жена футболиста - бенкли.

      0
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      Рейтинг: +438

      Genz 47 минут назад

      Жорин слов на ветер не бросает. Все разделят и распилят

      0
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      Рейтинг: +8411

      slavutiq70 1 час назад

      Ну нашёлся и нашёлся,,,,какое это имеет отношение к футболу,,,,одно не понятно имея достаточно денег неужели нельзя было нанять толкового юриста и заключить брачный контракт,,,,что потом вопросов не было,,,

      2
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      Рейтинг: +3772

      84aivengo 1 час назад

      тут и унитаз золотой может найтись...

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      Рейтинг: +1128

      Бабушка Зильзиля > 84aivengo 1 час назад

      И золотой батон!

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