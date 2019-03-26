Адвокат жены Глушакова: «У Дениса нашелся еще один «Бентли», но это непринципиально. Все имущество будет делиться поровну»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, высказал мнение по поводу подачи апелляции футболистом на раздел совместно нажитого имущества.

Сегодня СМИ сообщили, что апелляция Глушакова будет рассмотрена 10 апреля.

«Ничего нового не произошло, но история близится к концу. Сегодня пришли все ответы, на отправленные нами запросы. Мы ознакомимся с ответами и подготовим уточненную редакцию. Нам нужно сверить цифры по движениям счетов Дениса Глушакова. У него, кстати, тут нашелся еще один Бентли. Но это несильно принципиально. Пришли ответы по деньгам, которые он вывел после прекращения брачно-семейных отношений, по дому, который он оформил на маму.

Будет делиться совместно нажитое имущество. Все будет делиться поровну. Это правильно и по закону и потому что Дарья была с Денисом с самого начала его карьеры. Так что развязка близко», – сказал Жорин.