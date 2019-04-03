Предварительное заседание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 3 апреля

Надо было 1 апреля )))
Сайт «Суды общей юрисдикции города Москвы» опубликовал дату предварительного заседания по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Слушание состоится в Пресненском суде в среду, 3 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени. Судьей назначена Абрамова Елена Дмитриевна.
- В октябре братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Всех четверых обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве.
- Суд уже дважды продлевал их арест. В последний раз – до 8 апреля.