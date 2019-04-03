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    Предварительное заседание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 3 апреля

    Сайт «Суды общей юрисдикции города Москвы» опубликовал дату предварительного заседания по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

    Слушание состоится в Пресненском суде в среду, 3 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени. Судьей назначена Абрамова Елена Дмитриевна.

    • В октябре братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Всех четверых обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве.
    • Суд уже дважды продлевал их арест. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: «Суды общей юрисдикции города Москвы»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13522

      VVM1964 14 минут назад

      Надо было 1 апреля )))

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