Предварительное заседание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 3 апреля

Сайт «Суды общей юрисдикции города Москвы» опубликовал дату предварительного заседания по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Слушание состоится в Пресненском суде в среду, 3 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени. Судьей назначена Абрамова Елена Дмитриевна.