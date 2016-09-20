Врач академии «Динамо» спас жизнь пассажиру рейса Краснодар – Москва

Команда «Динамо» 2003 г.р. вернулась с турнира в Краснодаре. По пути в Москву врач динамовской академии Павел Ковалев спас жизнь пассажиру, у которого возникли проблемы с сердцем.

«В самолeте, выполнявшем рейс Краснодар – Москва, произошла чрезвычайная ситуация, в которой понадобился врач – стало плохо мужчине, потерял сознание. По громкой связи объявили, что нужен доктор, и Павел Ковалeв, летевший с командой 2003 г.р., вызвался помочь.

Как оказалось, у мужчины проблемы с сердцем. Динамовский специалист сработал лучшим образом: померил давление и пульс, дал пару таблеток. В итоге, состояние пациента стабилизировалось, но весь полeт Павел не отходил от него и был всегда наготове предпринимать более серьeзные меры.

Мы гордимся, что в Академии работают такие квалифицированные специалисты, готовые прийти на помощь в любой ситуации!» – сказано в заявлении клуба.