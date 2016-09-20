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    Врач академии «Динамо» спас жизнь пассажиру рейса Краснодар – Москва

    Команда «Динамо» 2003 г.р. вернулась с турнира в Краснодаре. По пути в Москву врач динамовской академии Павел Ковалев спас жизнь пассажиру, у которого возникли проблемы с сердцем.

    «В самолeте, выполнявшем рейс Краснодар – Москва, произошла чрезвычайная ситуация, в которой понадобился врач – стало плохо мужчине, потерял сознание. По громкой связи объявили, что нужен доктор, и Павел Ковалeв, летевший с командой 2003 г.р., вызвался помочь.

    Как оказалось, у мужчины проблемы с сердцем. Динамовский специалист сработал лучшим образом: померил давление и пульс, дал пару таблеток. В итоге, состояние пациента стабилизировалось, но весь полeт Павел не отходил от него и был всегда наготове предпринимать более серьeзные меры.

    Мы гордимся, что в Академии работают такие квалифицированные специалисты, готовые прийти на помощь в любой ситуации!» – сказано в заявлении клуба.

    • Ковалев – не первый врач российского футбольного клуба, оказавший медицинскую помощь на борту самолета в этом сезоне.
    • Помогать пассажирам самолета приходилось и министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.
    • «Динамо» в РПЛ идет 12-и

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +598

      edw7777 51 минуту назад

      Спасибо, Человек!!!

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