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    Прибыль «ПСЖ» за прошлый сезон – 31,5 миллиона. В сезоне-2016/17 был убыток в 18,8 миллиона

    Швейцарское издание The Swiss Rambler опубликовало сведения о финансовой деятельности «ПСЖ» в прошлом сезоне. Оказалось, что парижане получили чистую прибыль в размере 31,5 миллиона евро.

    В сезоне-2016/17 «ПСЖ» вообще оказался без прибыли, а имел убыток в 18,8 миллиона евро. Увеличение доходов, в частности, связано с повышением спонсорских вложений на 54,8 миллиона.

    • «ПСЖ» продолжает иметь долг – 33,3 миллиона.
    • Парижане – действующие чемпионы Франции.
    • В этом сезоне клуб третий раз подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

    Источник: Твиттер The Swiss Rambler

    Швейцарское блог-издание, специализирующееся на вопросах бизнеса и футбола. Аудитория в твиттере - более 93 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2222

      Yev 13 минут назад

      На футболках и трусах Неймара поднялись.

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