Прибыль «ПСЖ» за прошлый сезон – 31,5 миллиона. В сезоне-2016/17 был убыток в 18,8 миллиона

Швейцарское издание The Swiss Rambler опубликовало сведения о финансовой деятельности «ПСЖ» в прошлом сезоне. Оказалось, что парижане получили чистую прибыль в размере 31,5 миллиона евро.

В сезоне-2016/17 «ПСЖ» вообще оказался без прибыли, а имел убыток в 18,8 миллиона евро. Увеличение доходов, в частности, связано с повышением спонсорских вложений на 54,8 миллиона.