Прибыль «ПСЖ» за прошлый сезон – 31,5 миллиона. В сезоне-2016/17 был убыток в 18,8 миллиона

На футболках и трусах Неймара поднялись.
Швейцарское издание The Swiss Rambler опубликовало сведения о финансовой деятельности «ПСЖ» в прошлом сезоне. Оказалось, что парижане получили чистую прибыль в размере 31,5 миллиона евро.
В сезоне-2016/17 «ПСЖ» вообще оказался без прибыли, а имел убыток в 18,8 миллиона евро. Увеличение доходов, в частности, связано с повышением спонсорских вложений на 54,8 миллиона.
- «ПСЖ» продолжает иметь долг – 33,3 миллиона.
- Парижане – действующие чемпионы Франции.
- В этом сезоне клуб третий раз подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
Источник: Твиттер The Swiss Rambler
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