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    Третья форма «Реала» в новом сезоне будет мятного цвета с темно-синими элементами

    Портал Footyheadlines представил фотографии третьей формы «Реала» в сезоне-2019/20.

    Футболка выполнена в мятном цвете с применением темно-синих и белых элементов.

    Форма будет выпущена в июле-августе этого года.

    Источник: Footyheadlines

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      ЦВБП! 7 минут назад

      Арсенал чет сразу вспомнился

      0
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      Рейтинг: +5835

      Cules2013 39 минут назад

      на любителя

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