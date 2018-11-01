Третья форма «Реала» в новом сезоне будет мятного цвета с темно-синими элементами

Арсенал чет сразу вспомнился
Портал Footyheadlines представил фотографии третьей формы «Реала» в сезоне-2019/20.
Футболка выполнена в мятном цвете с применением темно-синих и белых элементов.
Форма будет выпущена в июле-августе этого года.
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Портал Footyheadlines представил фотографии третьей формы «Реала» в сезоне-2019/20.
Футболка выполнена в мятном цвете с применением темно-синих и белых элементов.
Форма будет выпущена в июле-августе этого года.