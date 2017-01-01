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    Отец Неймара: «Мы уже ведем переговоры с «ПСЖ» о новом контракте»

    Отец и агент нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил, что они уже вступили в переговоры с парижанами по поводу продления контракта. Неймар-старший заявил, что 27-летний футболист наверняка останется в столице Франции, несмотря на различные слухи.

    «У Неймара только второй год контракта, поэтому у него есть еще три года до его окончания. И мы уже общаемся с «ПСЖ» по поводу продления договора.

    Имя моего сына является предметом спекуляций с его 17-летнего возраста. С того момента, как он дебютировал в профессиональном футболе. В своей жизни Неймар лишь дважды переходил из клуба в клуб, но в последние 10 лет постоянно были и есть слухи о нем. Слишком велика вероятность того, что он не покинет «ПСЖ».

    В каждое трансферное окно появляются спекуляции о его уходе в какой-нибудь топ-клуб. Это означает, что он здорово управляет своей карьерой и его имя всегда находится в числе наиболее важных. Но это не означает, что он собирается уйти в другую команду», – цитирует Неймара-старшего Culture PSG со ссылкой на бразильский портал UOL.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро, заключив пятилетнее соглашение.
    • За это время форвард провел в составе парижан 53 матча, забил 48 голов и сделал 27 результативных передач.

    Источник: Culture PSG

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