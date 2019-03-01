Nike выпустил специальную мэшап форму для «Манчестер Сити» в честь шести лет сотрудничества

Nike изготовил специальную форму для «Манчестер Сити» в честь шестилетия сотрудничества, которое окончится после завершения текущего сезона.

Мэшап форма сочетает в себе элементы дизайна нескольких домашних, гостевых и третьих комплектов английской команды, которые использовались в течение последних шести лет. Футболисты «Сити» наденут ее во время разминки перед выездным матчем 32-го тура АПЛ с «Фулхэмом», который состоится в субботу, 30 марта.

Юбилейная экипировка будет выпущена 10 апреля в ограниченном количестве (от одной до шести тысяч экземпляров).