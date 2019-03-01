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    Nike выпустил специальную мэшап форму для «Манчестер Сити» в честь шести лет сотрудничества

    Nike изготовил специальную форму для «Манчестер Сити» в честь шестилетия сотрудничества, которое окончится после завершения текущего сезона.

    Мэшап форма сочетает в себе элементы дизайна нескольких домашних, гостевых и третьих комплектов английской команды, которые использовались в течение последних шести лет. Футболисты «Сити» наденут ее во время разминки перед выездным матчем 32-го тура АПЛ с «Фулхэмом», который состоится в субботу, 30 марта.

    Юбилейная экипировка будет выпущена 10 апреля в ограниченном количестве (от одной до шести тысяч экземпляров).

    Источник: Footyheadlines

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2131

      panmon 44 минуты назад

      Самый убогий вариант микса форм что я видел...

      0
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      Рейтинг: +5830

      Cules2013 45 минут назад

      Де Брюйне с похмелья))
      Оденут на разминке))) Пффф, я уж думал, что играть в ней будут

      0
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      Рейтинг: +169

      К.Серж.А 1 час назад

      Я конечно нечего не понимаю , как говорится -куда мне до высокой моды .... Но что это за .... ?

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