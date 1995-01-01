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    Канте – о возможном уходе из «Челси»: «У меня здесь еще есть цели»

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не собирается покидать лондонский клуб в летнее трансферное окно.

    Интерес к французу проявляет мадридский «Реал».

    «Я в «Челси», и у меня здесь еще есть цели. Неважно, что говорят другие. Как отреагирую на звонок Зидана? Это неважно, я в «Челси» и сосредоточен на команде», – сказал хавбек.

    • Канте выступает за «Челси» с 2016 года, сыграл 132 матча и забил семь голов.
    • Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63711

      Рубик Докоян 1 час назад

      В само летнее ТО по факту увидим и узнаем кто, где и по чём... А сейчас одни досужие разговоры и слухи.

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