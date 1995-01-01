Канте – о возможном уходе из «Челси»: «У меня здесь еще есть цели»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не собирается покидать лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Интерес к французу проявляет мадридский «Реал».

«Я в «Челси», и у меня здесь еще есть цели. Неважно, что говорят другие. Как отреагирую на звонок Зидана? Это неважно, я в «Челси» и сосредоточен на команде», – сказал хавбек.