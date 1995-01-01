Канте – о возможном уходе из «Челси»: «У меня здесь еще есть цели»

В само летнее ТО по факту увидим и узнаем кто, где и по чём... А сейчас одни досужие разговоры и слухи.
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не собирается покидать лондонский клуб в летнее трансферное окно.
Интерес к французу проявляет мадридский «Реал».
«Я в «Челси», и у меня здесь еще есть цели. Неважно, что говорят другие. Как отреагирую на звонок Зидана? Это неважно, я в «Челси» и сосредоточен на команде», – сказал хавбек.
- Канте выступает за «Челси» с 2016 года, сыграл 132 матча и забил семь голов.
- Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2023 года.