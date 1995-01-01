Юношеская сборная России не прошла квалификацию на чемпионат Европы

Значит, российские футбольные школы слабые. Население 144 млн., но не можем вырастить 11 игроков.
Сборная России сыграла вничью с Румынией (0:0) в матче элитного раунда чемпионаты Европы для игроков до 19 лет.
Россия занимает второе место в группе 1, она лишилась шансов пройти в финальную стадию турнира. Победителем группы досрочно стала Ирландия, с которой россияне сыграют 26 марта.
Группа 1
- Ирландия – 6 очков
- Россия – 2 очка
- Азейрбайджан – 1 очко
- Румыния – 1 очко
Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Армении в июле 2019 года.