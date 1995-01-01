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    Юношеская сборная России не прошла квалификацию на чемпионат Европы

    Сборная России сыграла вничью с Румынией (0:0) в матче элитного раунда чемпионаты Европы для игроков до 19 лет.

    Россия занимает второе место в группе 1, она лишилась шансов пройти в финальную стадию турнира. Победителем группы досрочно стала Ирландия, с которой россияне сыграют 26 марта.

    Группа 1

    1. Ирландия – 6 очков
    2. Россия – 2 очка
    3. Азейрбайджан – 1 очко
    4. Румыния – 1 очко

    Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Армении в июле 2019 года.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии15
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      Рейтинг: +814

      FRZZ 35 минут назад

      Значит, российские футбольные школы слабые. Население 144 млн., но не можем вырастить 11 игроков.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2218

      Nesterenko > FRZZ 33 минуты назад

      По вашей логике сборные Индии и Китая должны уже давно чемпионами Мира стать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3114

      la verdad > Nesterenko 14 минут назад

      В Индии и Китае другие приоритетные виды спорта. Футбол никогда не был там на первом месте.

      0
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      Рейтинг: +5389

      андрей андреев 36 минут назад

      Как сказал Глушаков -"У меня все впереди," (((()))) (В какую сторону скобки,каждый ставит сам)

      0
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      Рейтинг: +1329

      WhiteEgon 1 час назад

      Зато можно молодых ирландцев в рпл набрать ))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3114

      la verdad > WhiteEgon 11 минут назад

      К счастью, 99% молодых европейских футболистов хотят играть и выигрывать, а не рубить бабло в скучнейшем чемпионате РПЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8310

      slavutiq70 1 час назад

      Походу ждать лучшего не стоит,,,,смены нет,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1509

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Пройдут в следующий раз!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25600

      ZSB 1 час назад

      Очередной позор!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2153

      мы_не_рабы 1 час назад

      " Смены- не будет"- Павка Корчагин "Как закалялась сталь".

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +29702

      Полная Канистра 1 час назад

      всё так очень плохо в нашем футболе деградация полная ДЮПИН АУУУ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1445

      vitvik 1 час назад

      Видимо, у Ирландии очень мощная школа для мальчишек.

      2
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      Рейтинг: +16540

      афоня72 1 час назад

      Ну не смогла Я, не смогла...

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