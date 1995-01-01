Юношеская сборная России не прошла квалификацию на чемпионат Европы

Сборная России сыграла вничью с Румынией (0:0) в матче элитного раунда чемпионаты Европы для игроков до 19 лет.

Россия занимает второе место в группе 1, она лишилась шансов пройти в финальную стадию турнира. Победителем группы досрочно стала Ирландия, с которой россияне сыграют 26 марта.

Группа 1

Ирландия – 6 очков Россия – 2 очка Азейрбайджан – 1 очко Румыния – 1 очко

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Армении в июле 2019 года.