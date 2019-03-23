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    Варан: «Не могу сказать, что я несчастлив в «Реале»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан опроверг слухи, согласно которым он хочет летом уйти из мадридского клуба.

    «Я играю за «Реал» – самый большой клуб в мире. Мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами, потому что на топ-уровне по-другому не бывает. Да, у нас был сложный период в середине сезона, когда приходилось доказывать свой класс. Но я всегда полностью выкладывался и горжусь этим.

    Не могу сказать, что я несчастлив в «Реале». Я мало говорю, наверное, поэтому появляются такие слухи. Не могу контролировать все, что публикуют в СМИ. Но очевидно, что многие вещи не являются правдой», – сказал Варан.

    • Француз выступает за «Реал» с 2011 года, сыграл 268 матчей и забил 12 голов.
    • Контракт Варана с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: The Metro

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7336

      DeStar 1 час назад

      ну да, конфликтов вроде ни с кем нет.
      Зидан( француз) вернулся.
      Он основной защитник.
      Он молодой .. всего-то 25 лет, а за реал уже сколько лет гоняет.
      куда уходить и зачем?

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