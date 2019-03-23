Варан: «Не могу сказать, что я несчастлив в «Реале»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан опроверг слухи, согласно которым он хочет летом уйти из мадридского клуба.

«Я играю за «Реал» – самый большой клуб в мире. Мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами, потому что на топ-уровне по-другому не бывает. Да, у нас был сложный период в середине сезона, когда приходилось доказывать свой класс. Но я всегда полностью выкладывался и горжусь этим.

Не могу сказать, что я несчастлив в «Реале». Я мало говорю, наверное, поэтому появляются такие слухи. Не могу контролировать все, что публикуют в СМИ. Но очевидно, что многие вещи не являются правдой», – сказал Варан.