«Манчестер Юнайтед» не может договориться с Матой о продлении контракта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть клуб летом, сообщает The Telegraph.
По информации источника, стороны не могут договориться о продлении контракта. Клуб предлагает 30-летнему испанцу однолетний договор, но футболист рассчитывает на более долгосрочное соглашение.
Кроме того, Мата хочет повышения зарплаты, которая сейчас составляет около 10 миллионов евро за сезон.
- Мата выступает за «МЮ» с января 2014 года.
- В текущем сезоне в активе хавбека пять голов и три результативные передачи в 28 матчах.