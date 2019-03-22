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    «Манчестер Юнайтед» не может договориться с Матой о продлении контракта

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть клуб летом, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, стороны не могут договориться о продлении контракта. Клуб предлагает 30-летнему испанцу однолетний договор, но футболист рассчитывает на более долгосрочное соглашение.

    Кроме того, Мата хочет повышения зарплаты, которая сейчас составляет около 10 миллионов евро за сезон.

    • Мата выступает за «МЮ» с января 2014 года.
    • В текущем сезоне в активе хавбека пять голов и три результативные передачи в 28 матчах.

    Источник: The Telegraph

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