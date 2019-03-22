«Манчестер Юнайтед» не может договориться с Матой о продлении контракта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть клуб летом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, стороны не могут договориться о продлении контракта. Клуб предлагает 30-летнему испанцу однолетний договор, но футболист рассчитывает на более долгосрочное соглашение.

Кроме того, Мата хочет повышения зарплаты, которая сейчас составляет около 10 миллионов евро за сезон.