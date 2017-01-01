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    «Бока Хуниорс» может летом подписать Дани Алвеса

    Бразильский защитник Дани Алвес летом может сменить «ПСЖ» на «Бока Хуниорс», сообщает Le10Sport.

    По информации источника, аргентинский клуб хочет воспользоваться тем, что контракт 35-летнего футболиста с парижанами истекает по окончании сезона и его можно будет подписать бесплатно.

    Однако «ПСЖ» рассматривает вариант с продлением сотрудничества с Алвесом. Стороны ведут переговоры о заключении нового соглашения по схеме «1+1».

    • Алвес выступает за «ПСЖ» с 2017 года, сыграл 62 матча, забил пять голов и сделал 14 ассистов.

    Источник: Le10Sport

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