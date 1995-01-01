Самедов: «Если в «Спартаке» ты будешь хорошим человеком-тренером, то тебя тут же сожрут»

Федун,продай уже активы Спартака...
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов выделил качества, которыми должен обладать главный тренер «Спартака».
«Мне кажется, чтобы работать главным тренером «Спартака», просто невозможно быть хорошим человеком. Потому что есть тренер, а есть наставник «Спартака». Это разные профессии. Безумно тяжело работать в народном клубе. Никого так не обсуждают. Если ты будешь хорошим человеком-тренером, то тебя тут же сожрут. Необходимо быть прагматичным, извилистым, принимать жесткие решения и нести за них ответственность», – сказал Самедов.
- Сейчас «Спартак» возглавляет Олег Кононов.
- 34-летний Самедов покинул московский клуб 5 января 2019 года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.