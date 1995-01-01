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    Самедов: «Если в «Спартаке» ты будешь хорошим человеком-тренером, то тебя тут же сожрут»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов выделил качества, которыми должен обладать главный тренер «Спартака».

    «Мне кажется, чтобы работать главным тренером «Спартака», просто невозможно быть хорошим человеком. Потому что есть тренер, а есть наставник «Спартака». Это разные профессии. Безумно тяжело работать в народном клубе. Никого так не обсуждают. Если ты будешь хорошим человеком-тренером, то тебя тут же сожрут. Необходимо быть прагматичным, извилистым, принимать жесткие решения и нести за них ответственность», – сказал Самедов.

    • Сейчас «Спартак» возглавляет Олег Кононов.
    • 34-летний Самедов покинул московский клуб 5 января 2019 года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3093

      Спартач80 59 минут назад

      Федун,продай уже активы Спартака...

      0
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      Рейтинг: +18608

      gol_kak_sokol > Спартач80 33 минуты назад

      Покупай, он продаст, если хорошо заплатишь, нищеброд.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +18608

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Саша, хороший чел тоже может принимать жесткие решения. Ты не путаешь понятия: добренький и хороший ? И хотелось бы услышать публично, кого ты обвиняешь в пожирании тренеров, а то базар какой-то неконкретный.

      0
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      Рейтинг: +381

      sergeIKAZ 1 час назад

      Да, тут он абсолютно прав.

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