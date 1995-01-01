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    Бэйл: «Мы отлично ладили с Роналду, а СМИ создавали ненужный хайп»

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл заявил, что у него никогда не было проблем в отношениях с португальским нападающим Криштиану Роналду.

    «Криштиану – потрясающий футболист. Я наслаждался, выступая с ним в одной команде. Мы отлично ладили, а СМИ создавали ненужный хайп. Медиа выдумывали проблемы, которых никогда не существовало. Роналду очень много сделал для клуба. Он невероятный игрок и остается им», – сказал Бэйл.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, а прошлым летом за 117 миллионов евро ушел в «Ювентус».
    • В текущем сезоне Бэйл сыграл 35 матчей в составе «Реала», забил 14 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: BT Sport

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