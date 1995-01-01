Бэйл: «Мы отлично ладили с Роналду, а СМИ создавали ненужный хайп»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл заявил, что у него никогда не было проблем в отношениях с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Криштиану – потрясающий футболист. Я наслаждался, выступая с ним в одной команде. Мы отлично ладили, а СМИ создавали ненужный хайп. Медиа выдумывали проблемы, которых никогда не существовало. Роналду очень много сделал для клуба. Он невероятный игрок и остается им», – сказал Бэйл.