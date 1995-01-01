Галицкий – лидер рейтинга российских бизнесменов по доходам в 2018 году. Абрамович – на девятом месте

Forbes опубликовал список из 10-ти российских бизнесменов с самым большим доходом в 2018 году.

Возглавил список владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Его доход составил 2,44 миллиарда долларов благодаря продаже акций розничной сети продуктовых магазинов «Магнит».

На второй строчке расположился Михаил Прохоров. Доход – 1,77 миллиарда долларов, полученный от продажи баскетбольного клуба НБА «Бруклин Нетс» и акций «Русала» [российская компания, которая является одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема].

Третье место занял бывший президент Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта Владимир Лисин. Доход – 1,59 миллиарда, полученный от дивидендов НЛМК [Новолипецкий металлургический комбинат].

Четвертое место принадлежит председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову (1,46 миллиарда), пятое – бывшему акционеру лондонского «Арсенала» Алишеру Усманову (1,12 миллиарда).

Кроме того, в топ-10 вошли владелец и президент управляющей компании «Интеррос», генеральный директор ГМК «Норильский Никель» Владимир Потанин (1,12 миллиарда); президент и совладелец нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (740 миллионов); президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (710 миллионов); владелец «Челси», экс-губернатор Чукотского АО Роман Абрамович (600 миллионов); бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов (490 миллионов).