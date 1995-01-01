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    Галицкий – лидер рейтинга российских бизнесменов по доходам в 2018 году. Абрамович – на девятом месте

    Forbes опубликовал список из 10-ти российских бизнесменов с самым большим доходом в 2018 году.

    Возглавил список владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Его доход составил 2,44 миллиарда долларов благодаря продаже акций розничной сети продуктовых магазинов «Магнит».

    На второй строчке расположился Михаил Прохоров. Доход – 1,77 миллиарда долларов, полученный от продажи баскетбольного клуба НБА «Бруклин Нетс» и акций «Русала» [российская компания, которая является одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема].

    Третье место занял бывший президент Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта Владимир Лисин. Доход – 1,59 миллиарда, полученный от дивидендов НЛМК [Новолипецкий металлургический комбинат].

    Четвертое место принадлежит председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову (1,46 миллиарда), пятое – бывшему акционеру лондонского «Арсенала» Алишеру Усманову (1,12 миллиарда).

    Кроме того, в топ-10 вошли владелец и президент управляющей компании «Интеррос», генеральный директор ГМК «Норильский Никель» Владимир Потанин (1,12 миллиарда); президент и совладелец нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (740 миллионов); президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (710 миллионов); владелец «Челси», экс-губернатор Чукотского АО Роман Абрамович (600 миллионов); бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов (490 миллионов).

    Источник: Forbes

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    Сегодня, 16:08
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2298

      yorgenbarenz 19 минут назад

      Интересно,а кому перешла торговля просрочкой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18553

      gol_kak_sokol 40 минут назад

      Сколько сразу завистников- ненавистников, шариковых в комментах. Лузеры, лучше не выплескивайте свой комплекс неполноценности, идите поплачте в жилетку зюганову.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      zritelx 49 минут назад

      А вот интересно- сколько по дивидентам получили сталевары Новолипецкого комбината и Северстали, наверняка не меньше, а говорим плохо живем. Верной дорогой идем товарищи. Лучше бы не афишировали это- мы же верим в социально справедливое государство.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      Агасфер 1 час назад

      Как жить дальше-два еврея на позорных 9-10 местах? Армянин,четыре русских,узбек и два "дага" в топе. Плюнуть не в кого...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2049

      AtticusFinch 1 час назад

      Галицкий разбогател на продаже товаров мягко говоря сомнительного качества в магните,а строит из себя святого благодетеля в ситуации с Игнатьевым!)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +850

      ухоженный крокодил > AtticusFinch 30 минут назад

      Он тупо бандит из 90-х.
      Вот на чем он разбогател.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +850

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Теперь Сергей Галицкий в список больше не попадет.
      Свои акции он продал.

      3
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      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА 2 часа назад

      Какие же у них суммы в доходах,аж страшно представить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2586

      александр п > Татарин за ЦСКА 1 час назад

      Поэтому и пенсии нечем платить,что у жуликов такие доходы.100 млрд по некоторым подсчётам вывезли только в 2018 году.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > александр п 1 час назад

      Согласен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2309

      dinar7777dinar 2 часа назад

      за то магнит отжали что у него аж челюсть свисла ! путя за честный бизнес.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 2 часа назад

      Ты уверен,что прям отжали.Это он тебе сказал???

      3
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      ...
      Рейтинг: +206

      klim2m > Татарин за ЦСКА 57 минут назад

      А ты уверен что он сам добровольно продал??? )))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2586

      александр п > klim2m 37 минут назад

      Когда акции падают на ровном месте в три раза, попахивает грандиозной аферой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > klim2m 23 минуты назад

      Кризис заставил

      0
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      Рейтинг: +1535

      Evgeni1952 2 часа назад

      А где же Федун. Плоховаты дела у Спартака.

      1
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      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > Evgeni1952 2 часа назад

      Он не вошел в 10,т.к Спартак не пропускал 10 голов еще

      -1
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      Рейтинг: +3078

      Спартач80 > Татарин за ЦСКА 25 минут назад

      Я смотрю суперрекорд Игоряна в ЛЧ не сильно Гинера поднял...

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      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА > Спартач80 21 минуту назад

      Ну правильно,ваш то по пропущеным тоже

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